Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Хави: «Барселона»? Я открыт для предложений, но никуда не тороплюсь»

14:53
Теги:

Главный тренер «Аль-Садда» и бывший игрок «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о продлении контракта каталонского клуба с Рональдом Куманом.

41-летний испанский специалист также прокомментировал возможный приход в «Барселону».

«Я не знаю, когда наступит этот момент, — цитирует Эрнандеса Marca. — Я открыт для предложений, но никуда не тороплюсь. Я был тренером два года, и у меня очень хорошие отношение с Лапортой.

Они решили продолжить работу с Куманом, и я желаю ему всего наилучшего. Я думаю, чтобы он не решил, это будет лучше для клуба. Я всегда в курсе дел «Барсы», и я очень ими доволен. Но за последние три-четыре месяца я не контактировал ни с кем из «Барселоны».

Месяц назад Хави продлил контракт «Аль-Саддом», которым руководит с 2019 года. В прошлом сезоне его клуб стал чемпионом Катара, не потерпев ни одного поражения.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/06/10/60c1d85a22601d37218b4609.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Вилла, на которой лечился Михаэль Шумахер, выставлена на продажу. Что происходит?
Что будет, если носить кроссовки каждый день?
Гимнастка Солдатова выложила фото в миниатюрных шортиках
Чакветадзе: «Полуфинал с Зиданшек — это прямая дорога к финалу для Павлюченковой»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд