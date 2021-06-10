Хави: «Барселона»? Я открыт для предложений, но никуда не тороплюсь»

Главный тренер «Аль-Садда» и бывший игрок «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о продлении контракта каталонского клуба с Рональдом Куманом.

41-летний испанский специалист также прокомментировал возможный приход в «Барселону».

«Я не знаю, когда наступит этот момент, — цитирует Эрнандеса Marca. — Я открыт для предложений, но никуда не тороплюсь. Я был тренером два года, и у меня очень хорошие отношение с Лапортой.

Они решили продолжить работу с Куманом, и я желаю ему всего наилучшего. Я думаю, чтобы он не решил, это будет лучше для клуба. Я всегда в курсе дел «Барсы», и я очень ими доволен. Но за последние три-четыре месяца я не контактировал ни с кем из «Барселоны».

Месяц назад Хави продлил контракт «Аль-Саддом», которым руководит с 2019 года. В прошлом сезоне его клуб стал чемпионом Катара, не потерпев ни одного поражения.