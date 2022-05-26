Тебас: «С Месси лига 1 заработала 70 миллионов евро от ТВ-прав. Ла лига получила 900 миллионов без Лео и Криштиану»

Президент ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о развитии турнира. Он сравнил доходы турнира с доходами лиги 1.

«Для того, чтобы турнир развивался, нужно заниматься не только футболистами или клубами, но и другими вещами, — приводит слова Тебаса ESPN. — С Месси в «ПСЖ» лига 1 заработала 70 миллионов евро от международных ТВ-прав. Ла лига получила 900 миллионов без Лео и Криштиану».

Нападающий Лионель Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» 10 августа 2021 года.

В сезоне-2021/22 34-летний аргентинец забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач в 34 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.