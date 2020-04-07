Хавьер Тебас: «Переезд Месси в Италию не решит проблемы серии A»

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас считает, что возможный отъезд капитана «Барселоны» Лионеля Месси в Италию не увеличит прибыль серии A. Месси долгие годы соперничал в Испании с нападающим «Реала» Криштиану Роналду, но в 2018 году португалец уехал в «Ювентус».

— Не думаю, что переезд Месси в Италию решит проблемы серии A, — цитирует AS Тебаса. — У них множество проблем с долгами и высокими зарплатами. Месси не решит экономические проблемы.

Я бы хотел, чтобы Месси остался здесь, но если он уедет, это не станет серьезной драмой. Говорили, что без Роналду мы потеряем деньги, но мы увеличили прибыль, как и Португалия. Великие игроки помогают лиге, но не являются основополагающими.