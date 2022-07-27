Хавьер Тебас назвал своего фаворита на «Золотой мяч» 2022 года

По итогам прошлого сезона, 34-летний Бензема стал лучшим бомбардиром ла лиги и Лиги чемпионов. В 46 матчах всех соревнований француз отметился 44 голами и 15 результативными передачами. На данный момент он является главным фаворитом на «Золотой мяч».