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Хавьер Тебас: «Чемпионат Испании должен возобновиться не позднее 16 мая»

21:21
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Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас высказался по поводу схемы завершения чемпионата Испании. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Чемпионат должен возобновиться не позднее 16 мая, после 15-дневного периода подготовки, — цитирует El Mundo Deportivo Тебаса. — Это позволило бы клубам проводить матчи равномерно, чтобы завершить сезон к 30 июня.

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