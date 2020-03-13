Хавьер Савиола: «У Черышева есть все качества, чтобы играть в топ-клубах»

Экс-нападающий «Реала» и «Барселоны» Хавьер Савиола в интервью «Известиям» отметил, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев способен играть в ведущих клубах.

— Главная проблема Черышева — травмы. Без них он бы мог добиться большего?

— Безусловно. Мне кажется, у Черышева отличная техника и у него есть все качества, чтобы играть в топ-клубах. Но, к сожалению, в футболе многое зависит от травм.