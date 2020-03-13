Хавьер Савиола: «Российским футболистам точно нужно ехать за рубеж»
Экс-нападающий «Реала» и «Барселоны» Хавьер Савиола в интервью «Известиям» отметил, что российским футболистам стоит уезжать играть за границу.
— В чемпионате Испании уже давно выступает российский футболист Денис Черышев. Знаете его?
— Конечно, мне очень нравится этот футболист. Думаю, Денису еще играть и играть на высоком уровне. Полагаю, России очень важно, чтобы ваши футболисты выступали в лучших лигах мира. Чемпионат мира в 2018 году дал очень серьезный импульс развитию футбола в вашей стране. Думаю, большое количество россиян в ведущих лигах мира могут достичь прогресса. Это очень важный момент, и вашим футболистам точно нужно ехать за рубеж.
— Недавно в испанскую «Сельту» переехал Федор Смолов. А о нем слышали?
— Пока практически не видел его в игре.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/986002/sevastian-terletckii/rossiiskim-futbolistam-tochno-nuzhno-ekhat-za-rubezh