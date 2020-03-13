Хавьер Савиола: «Российским футболистам точно нужно ехать за рубеж»

Экс-нападающий «Реала» и «Барселоны» Хавьер Савиола в интервью «Известиям» отметил, что российским футболистам стоит уезжать играть за границу.

— В чемпионате Испании уже давно выступает российский футболист Денис Черышев. Знаете его?

— Конечно, мне очень нравится этот футболист. Думаю, Денису еще играть и играть на высоком уровне. Полагаю, России очень важно, чтобы ваши футболисты выступали в лучших лигах мира. Чемпионат мира в 2018 году дал очень серьезный импульс развитию футбола в вашей стране. Думаю, большое количество россиян в ведущих лигах мира могут достичь прогресса. Это очень важный момент, и вашим футболистам точно нужно ехать за рубеж.

— Недавно в испанскую «Сельту» переехал Федор Смолов. А о нем слышали?

— Пока практически не видел его в игре.