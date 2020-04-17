Хавьер Маскерано: «Надеюсь, что трио Неймар-Суарес-Месси возродится. Это убойная мощь»

Бывший защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано заявил, что хотел бы возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

— На днях пересматривал наш финал Лиги чемпионов-2014/15 против «Ювентуса» («Барселона» победила 3:1 — прим. «СЭ»), и то, что создавало наше атакующее трио, было впечатляющим, — цитирует AS Маскерано. — У Неймара, Суареса и Месси была определенная позиция на поле, свои задачи по прессингу и контролю мяча. Эта троица добавила команде убойную мощь. Я надеюсь, что Неймар вернется в «Барселону» и его трио с Суаресом и Месси возродится. Это было бы очень здорово и для команды, и для фанатов.

28-летний Неймар забил 18 голов и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 128 миллионов евро.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, летом 2017 года игрок перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.