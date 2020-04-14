Хавьер Маскерано: «Месси контролирует игру, решает, что будет на поле. Он с другой планеты»

Бывший защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано оценил влияние форварда «сине-гранатовых» Лионеля Месси на игру.

— Когда меня просят что-то рассказать о Месси, я всегда говорю одно и то же, — цитирует Goal.com Маскерано. — В футболе важно мастерство и умение принять решение. Большинство футболистов принимает правильные решения, но не могут реализовать эти решения. Месси же способен и на то, и на другое. Кроме того, Лео знает, как контролировать ход игры, благодаря этому у него всегда есть 7-10 хороших моментов. Месси доминирует над игрой, хотя обычно это игра доминирует над футболистами. Мы выполняем различные действия, потому что соперник или ход игры склоняют нас к этому. В случае с Месси все иначе, это он решает, что будет происходить на поле. Так что он и вправду с другой планеты.