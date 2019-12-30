Хавьер Эрнандес может уехать в МЛС
22:30
Форвард «Севильи» Хавьер Эрнандес рассказал, что хотел бы когда-нибудь поиграть в МЛС.
— Я всегда думаю о своем будущем, — цитирует мексиканца Marca. — Я хочу быть максимально открытым для любой возможности.
МЛС — это хорошая лига, которая с каждым годом становится все лучше и лучше. Это возможность. Каждая лига — это возможность.
В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провел за «Севилью» 16 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.
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