Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Хавьер Эрнандес может уехать в МЛС

22:30
Теги:

Форвард «Севильи» Хавьер Эрнандес рассказал, что хотел бы когда-нибудь поиграть в МЛС.

— Я всегда думаю о своем будущем, — цитирует мексиканца Marca. — Я хочу быть максимально открытым для любой возможности.

МЛС — это хорошая лига, которая с каждым годом становится все лучше и лучше. Это возможность. Каждая лига — это возможность.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провел за «Севилью» 16 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир