Хавьер Эрнандес может уехать в МЛС

Форвард «Севильи» Хавьер Эрнандес рассказал, что хотел бы когда-нибудь поиграть в МЛС.

— Я всегда думаю о своем будущем, — цитирует мексиканца Marca. — Я хочу быть максимально открытым для любой возможности.

МЛС — это хорошая лига, которая с каждым годом становится все лучше и лучше. Это возможность. Каждая лига — это возможность.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провел за «Севилью» 16 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.