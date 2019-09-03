Хавьер Эрнандес: «Хотел бы сказать, что в этом сезоне я забью 70 голов за сезон»

Новичок «Севильи» Хавьер Эрнандес, перешедший из «Вест Хэма» поделился ожиданиями от игры за новую команду. Мексиканец заключил контракт на три года.

— Хотел бы сказать, что в этом сезоне я забью 70 голов, и мы станем чемпионами, — приводятся слова Эрнандеса в Twitter Sporx. — Но футбол все покажет. Отдам всего себя в «Севилье».

Ранее Эрнандес играл за «Чивас», «Манчестер Юнайтед», «Байер», а в Испании выступал за «Реал» в сезоне-2014/15. По данным английских СМИ, сумма трансфера Эрнандеса составила около 8 миллионов фунтов стерлингов.

«Севилья» подписала Хавьера Эрнандеса