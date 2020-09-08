Хавьер Дзанетти: «Интер» не собирался делать предложение по Месси

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что клуб не собирался покупать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

— «Интер» не в том состоянии, чтобы делать предложение по Месси, — цитирует Goal.com Дзанетти. — У нас другой подход к работе на трансферном рынке — сначала мы продаем, а потом покупаем, потому что нужно уважать финансовый фэйр-плей. Так что начинать переговоры по Месси не было смысла. К тому же, Лионель всегда говорил, что «Барселона» — это его дом, его семья. Смотря на то, как все закончилось, я думаю, что-то, что он остался — правильно. Он ясно дал понять, что его семья имеет серьезный вес в вопросе о его карьере, деньги тут совершенно ни при чем.