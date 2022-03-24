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Сегодня, 16:37

Хавьер Агирре стал главным тренером «Мальорки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный мексиканский тренер Хавьер Агирре возглавил испанскую «Мальорку», сообщает сайт клуба.

На этом посту он сменил Луиса Гарсию Пласу, который был отправлен в отставку.

В прошлом сезоне «Мальорка» под руководством Луиса Гарсии вернулась в примеру. Но в ла лиге команда идет на 18-м месте, набрав в 29 матчах 26 очков.

Последним местом работы 63-летнего Агирре был мексиканский «Монтеррей».

Агирре ранее уже много работал с испанскими клубами, возглавляя в разное время «Осасуну», «Атлетико», «Сарагосу» и «Эспаньол».

Хавьер Агирре
ФК Мальорка
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