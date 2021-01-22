Хавбек «Реала» Вальверде получил травму

Опорный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил травму приводящей мышцы бедра правой ноги, информирует пресс-служба клуба.

О травме 22-летнего уругвайца в команде узнали сегодня после проведения медобследования. Сроки восстановления футболиста не уточняются.

Вальверде отыграл все 120 минут в проигранном матче 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно» (1:2). В нынешнем сезоне провел 20 матчей за мадридцев, забил три гола и сделал одну результативную передачу.