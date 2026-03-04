Хавбек «Реала» Мастантуоно дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение о дисквалификации полузащитника «Реала» Франко Мастантуоно, сообщает Sport.es.

Наказание вынесено по итогам матча 26-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:1). В концовке встречи Мастантуоно выражал недовольство работой арбитра Алехандро Муньиса Руиса и несколько раз повторил фразу «какой позор, какой гребаный позор», за что и был удален с поля.

Помимо этого, защитники «Реала» Дин Хейсен и Альваро Каррерас дисквалифицированы на один матч за перебор желтых карточек. Таким образом, все трое игроков пропустят гостевую игру с «Сельтой» 6 марта. Мастантуоно также не сможет принять участие в домашнем матче с «Эльче» 14 марта.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max