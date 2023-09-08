Хавбек «Реала» Диас прокомментировал старт команды в ла лиги

Полузащитник «Реала» Браим Диас рассказал, что думает о старте команды в чемпионате Испании.

«Я вижу, что команда преуспевает и хочет большего. Это было очень хорошее начало, даже с учетом камбэка в первой игре, которую мы сыграли на «Сантьяго Бернабеу». Мы все вносим свой вклад. Мы — команда, и в ней много талантов», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Этим летом Диас вернулся в «Реал», подписав контракт до 2027 года. В этом сезоне хавбек провел 2 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

После 4 туров ла лиги «Реал» набрал 12 очков и расположился на 1-м месте.