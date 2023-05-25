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Сегодня, 17:08

Хавбек «Реал Сосьедада» Сильва выбыл до конца сезона

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo. Команде футболиста осталось набрать лишь 2 очка в оставшихся двух турах, чтобы завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

37-летний хавбек получил повреждение колена в матче с «Альмерией» (1:0), у Сильвы надрыв мышцы.

По данным источника, на восстановление игроку потребуется несколько недель, поэтому он не поможет команде двух заключительных турах сезона — против «Атлетико» на выезде и против «Севильи» дома.

После 36 туров ла лиги «Реал Сосьедад» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 68 очков.

Давид Сильва
ФК Реал Сосьедад
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
9
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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38 тур
23.05 20:30
Сельта – Жирона
 1 : 1
23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
 1 : 0
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 3 : 1
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 1 : 1
24.05 20:30
Реал – Р. Вальекано
 2 : 1
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 2 : 0
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 0 : 1
24.05 23:00
Эспаньол – Атлетико
 3 : 3
25.05 20:30
Мальорка – Валенсия
 - : -
25.05 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 22 3 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 25 3 3
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