Хавбек «Реал Сосьедада» Сильва выбыл до конца сезона
Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo. Команде футболиста осталось набрать лишь 2 очка в оставшихся двух турах, чтобы завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
37-летний хавбек получил повреждение колена в матче с «Альмерией» (1:0), у Сильвы надрыв мышцы.
По данным источника, на восстановление игроку потребуется несколько недель, поэтому он не поможет команде двух заключительных турах сезона — против «Атлетико» на выезде и против «Севильи» дома.
После 36 туров ла лиги «Реал Сосьедад» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 68 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|36
|27
|4
|5
|66-18
|85
|
2
|Реал
|36
|23
|5
|8
|72-34
|74
|
3
|Атлетико
|36
|22
|7
|7
|66-30
|73
|
4
|Р. Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|
5
|Вильярреал
|36
|19
|6
|11
|56-36
|63
|
6
|Бетис
|36
|16
|8
|12
|43-39
|56
|
7
|Атлетик
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|
8
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|
9
|Севилья
|36
|13
|10
|13
|45-50
|49
|
10
|Осасуна
|35
|13
|8
|14
|32-39
|47
|
11
|Р. Вальекано
|36
|12
|10
|14
|43-49
|46
|
12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|
13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|
14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|
15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|
16
|Кадис
|36
|9
|11
|16
|28-52
|38
|
17
|Вальядолид
|36
|11
|5
|20
|33-63
|38
|
18
|Хетафе
|36
|9
|11
|16
|32-44
|38
|
19
|Эспаньол
|36
|8
|11
|17
|47-64
|35
|
20
|Эльче
|36
|4
|9
|23
|28-66
|21
|23.05
|20:30
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|23.05
|20:30
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|1 : 0
|23.05
|23:00
|
Вальядолид – Барселона
|3 : 1
|24.05
|20:30
|
Эльче – Севилья
|1 : 1
|24.05
|20:30
|
Реал – Р. Вальекано
|2 : 1
|24.05
|20:30
|
Вильярреал – Кадис
|2 : 0
|24.05
|23:00
|
Бетис – Хетафе
|0 : 1
|24.05
|23:00
|
Эспаньол – Атлетико
|3 : 3
|25.05
|20:30
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|25.05
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|13
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|30
|3
|4
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|22
|3
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|25
|3
|3