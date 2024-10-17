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Хавбек «Реал Сосьедад» Захарян впервые с июля провел тренировку с командой

Руслан Минаев
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел общую тренировку с командой, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний россиянин получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки 17 июля. 6 августа хавбек перенес операцию, которую провели в Барселоне.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 9 4 2 3 13-10 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
11
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
12
 Бетис 9 3 3 3 8-8 12
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 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
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 Алавес 9 3 1 5 11-15 10
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 Р. Сосьедад 9 2 3 4 7-8 9
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 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
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 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
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 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
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