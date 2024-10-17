Хавбек «Реал Сосьедад» Захарян впервые с июля провел тренировку с командой

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел общую тренировку с командой, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний россиянин получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки 17 июля. 6 августа хавбек перенес операцию, которую провели в Барселоне.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.