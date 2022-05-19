Хавбек Лука Модрич рассказал об отношении к «Реалу»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, как относится к мадридскому клубу.

«Я знаю, что люди из «Реала» любят меня, я благодарен им за это. В каждом матче я стараюсь сделать все, чтобы отплатить за эту любовь. Для меня «Реал» — это дом, в котором я чувствую себя счастливым. В такие моменты я очень счастлив, я просто один из болельщиков «Реала». Это на всю жизнь», — цитирует Модрича Marca.

Действующий контракт Модрича с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В ближайшее время он должен продлить свое соглашение с командой.

Хорват выступает за «Реал» с 2012 года, в 2018-м вице-чемпион мира выиграл «Золотой мяч».