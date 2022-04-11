Хавбек «Леванте» Моралес прокомментировал поражение в матче с «Барселоной»

Полузащитник «Леванте» Хосе Луис Мораес высказался о поражении команды в матче 31-го тура ла лиги с «Барселоной» (2:3). В этой встрече в ворота каталонцев было назначено три пенальти.

«С самого начала игры мы старались победить. Мы хорошо прессинговали впереди, отнимали мяч у чужой штрафной. Но для победы нужно было действовать крайне эффективно, потому что как только они прилучили первый момент — они тут же забили», — цитирует Моралеса AS.

В составе сине-гранатовых голы забили Педри, Люк де Йонг и Пьер-Эмерик Обамеянг. У «Леванте» отличились Хосе Луис Моралес и Гонсало Мелеро.