Хавбек «Гранады» Гоналон заразился коронавирусом. Днем ранее его выкупили у «Ромы»
09:12
Полузащитник «Гранады» Максим Гоналон заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба испанского клуба.
31-летний футболист находится на самоизоляции у себя на родине, во Франции. Ранее, во вторник «Гранада», где Гоналон выступал на правах аренды из «Ромы» в сезоне-2019/20, объявила о выкупе игрока у римского клуба.
В сезоне-2019/20 Гоналон провел за «Гранаду» 25 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
Comunicado Covid 19 ?? https://t.co/jjRV6OpbiK— Granada C.F. ?? ??? (@GranadaCdeF) August 11, 2020
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