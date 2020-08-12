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Хавбек «Гранады» Гоналон заразился коронавирусом. Днем ранее его выкупили у «Ромы»

09:12
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Полузащитник «Гранады» Максим Гоналон заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба испанского клуба.

31-летний футболист находится на самоизоляции у себя на родине, во Франции. Ранее, во вторник «Гранада», где Гоналон выступал на правах аренды из «Ромы» в сезоне-2019/20, объявила о выкупе игрока у римского клуба.

В сезоне-2019/20 Гоналон провел за «Гранаду» 25 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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