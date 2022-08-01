Хавбек «Барселоны» Пьянич может продолжить карьеру в серии А

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может покинуть каталонский клуб в скором времени. Ранее руководство команды приняло решение расстаться с игроком.

По данным Fichajes, футболистом интересуются «Ювентус», «Милан», «Наполи» и «Фиорентина».

Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал четыре результативные передачи в 26 матчах.

Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 11,5 миллиона евро.