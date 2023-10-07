Хавбек «Барселоны» Педри надеется восстановиться к матчу с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Педри надеется восстановиться к матчу с «Реалом», который запланирован на 28 октября.

«Если все пойдет хорошо, я буду в лучшей форме», — цитирует игрока портал Goal.

В августе Педри получил травму на тренировке и выбыл на 6 недель.

С 2021 года Педри пропустил 300 дней из-за травм. В сезоне-2022/23 футболист провел 35 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу.