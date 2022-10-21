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Сегодня, 14:28

Хавбек «Барселоны» Гави получил приз Golden Boy-2022

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Гави.
Фото Reuters

Полузащитник «Барселоны» Гави получил приз Golden Boy-2022. Награду испанцу вручат 7 ноября в Турине.

Ранее 18-летний футболист выиграл приз имени Раймона Копа лучшему молодому игроку года.

На награду лучшему молодому игроку года в Европе от Tuttosport были включены 20 футболистов. На приз претендовали среди прочих Джамал Мусиала («Бавария»), Джуд Беллингем («Боруссия»), Эдуардо Камавинга («Реал»). В 2021 году награду завоевал хавбек «Барселоны» Педри.

В этом сезоне Гави провел 10 матчей в ла лиге, отметившись 1 ассистом.

ФК Барселона
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 - : -
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Бетис – Атлетико
 - : -
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