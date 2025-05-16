Флик запретил игрокам праздновать чемпионство после победы над «Эспаньолом». Тренера послушал только Ямаль

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре ла лиги призвал игроков сразу же отправиться в раздевалку и не праздновать досрочное чемпионство. Однако его услышал только Ламин Ямаль и ушел в подтрибунное помещение.

Остальные игроки собрались в круг в центре поля и стали радоваться победе в чемпионате за 2 тура до конца сезона, пока работники стадиона «Корнелья-Эль Прат» не включили разбрызгиватели воды и не облили футболистов.

У сине-гранатовых за 2 тура до конца сезона 85 очков в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Реала» — 78 очков.