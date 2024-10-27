Ханси Флик выделил одного игрока после разгромной победы над «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик отметил вклад защитника Иньиго Мартинеса в победу над «Реалом» в 11-м туре чемпионата Испании.

«Защита была действительно хороша в матче с «Реалом», как и остальная часть команды, но не забывайте об одном игроке... Этот игрок — Иньиго Мартинес. Он снова был великолепен», — приводит AS слова Флика.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 очками располагается на второй строчке.