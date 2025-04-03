Флик — о победе во всех турнирах: «Мечтать, конечно, можно»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после выхода в финал Кубка Испании отметил, что мечтает о завоевании всех титулов в сезоне.

«Я сосредоточен на следующей игре... но мечтать, конечно, можно», — приводит AS слова Флика.

В финале Кубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 26 апреля.