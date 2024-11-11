Флик: «Не знаю, вернется ли Ямаль в строй после международного перерыва»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после поражения от «Реал Сосьедад» (0:1) рассказал, когда нападающий Ламин Ямаль вернется в строй после травмы.

«Нам будет не хватать Ламина Ямаля... Не знаю, вернется ли он в строй после международного перерыва. Мы попросили его не ехать в национальную сборную», — приводит в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо слова Флика.

«Реал Сосьедад» набрал 18 очков и поднялся на 8-е место в таблице. «Барселона» идет на первой строчке — 33 очка.