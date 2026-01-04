Флик: «Победа над «Эспаньолом» придаст «Барселоне» уверенности перед Суперкубком»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Эспаньолом» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании отметил, что этот результат добавит команде уверенности перед Суперкубком Испании.

«Эта победа придает нам уверенности. Как и любая победа. После рождественских каникул было непросто. Благодаря этой победе у нас стало больше уверенности. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Посмотрим. Я очень доволен тем, что вижу на тренировках. Было непросто, но мы взяли три очка», — цитирует Marca Флика.

«Барселона» набрала 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Ла лиги. «Эспаньол» идет на 5-й строчке — 33 очка.

В среду, 7 января, состоится полуфинал Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик». Начало игры — 22:00 по московскому времени.