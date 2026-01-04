Флик: «Победа над «Эспаньолом» придаст «Барселоне» уверенности перед Суперкубком»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Эспаньолом» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании отметил, что этот результат добавит команде уверенности перед Суперкубком Испании.
«Эта победа придает нам уверенности. Как и любая победа. После рождественских каникул было непросто. Благодаря этой победе у нас стало больше уверенности. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Посмотрим. Я очень доволен тем, что вижу на тренировках. Было непросто, но мы взяли три очка», — цитирует Marca Флика.
«Барселона» набрала 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Ла лиги. «Эспаньол» идет на 5-й строчке — 33 очка.
В среду, 7 января, состоится полуфинал Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик». Начало игры — 22:00 по московскому времени.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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|0-0
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4
|Атлетико
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Сельта
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|0-0
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7
|Хетафе
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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|0-0
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11
|Эспаньол
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|0-0
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12
|Атлетик
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|0-0
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13
|Севилья
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|0-0
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14
|Алавес
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|0
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|0-0
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15
|Эльче
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|0
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|0-0
|0
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16
|Леванте
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|0-0
|0
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17
|Осасуна
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|0-0
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18
|Расинг
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|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0-0
|0
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20
|Малага
|0
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|0-0
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|16.08
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|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
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|Атлетико – Малага
|- : -
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|Барселона – Атлетик
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|Сельта – Осасуна
|- : -
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|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
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|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
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|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
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|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
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|Валенсия – Бетис
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