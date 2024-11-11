Флик: «Мы не должны винить судью за поражение от «Реал Сосьедад», потому что все люди совершают ошибки»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после поражения от «Реал Сосьедад» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании прокомментировал момент с отмененным голом нападающего Роберта Левандовски. ВАР отменил взятие ворот на 13-й минуте из-за офсайда.
«Я видел повторы, и решение было неверным, там был чистый гол. Это очевидно, гол должен был быть засчитан. Но мы должны принять даже такое решение, мы не должны винить судью, потому что мы все люди и совершаем ошибки... сегодня была большая ошибка», — приводит в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо слова Флика.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|11
|0
|2
|40-12
|33
|
2
|Реал
|12
|8
|3
|1
|25-11
|27
|
3
|Атлетико
|13
|7
|5
|1
|19-7
|26
|
4
|Вильярреал
|12
|7
|3
|2
|23-19
|24
|
5
|Осасуна
|13
|6
|3
|4
|17-20
|21
|
6
|Атлетик
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|
7
|Бетис
|13
|5
|5
|3
|14-12
|20
|
8
|Мальорка
|13
|5
|3
|5
|10-10
|18
|
9
|Р. Сосьедад
|13
|5
|3
|5
|11-10
|18
|
10
|Жирона
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
11
|Сельта
|13
|5
|2
|6
|20-22
|17
|
12
|Р. Вальекано
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Севилья
|13
|4
|3
|6
|12-18
|15
|
14
|Леганес
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|
15
|Алавес
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|
16
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
17
|Хетафе
|13
|1
|7
|5
|8-11
|10
|
18
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
19
|Вальядолид
|13
|2
|3
|8
|10-25
|9
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|8.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|1 : 3
|9.11
|16:00
|
Реал – Осасуна
|4 : 0
|9.11
|18:15
|
Вильярреал – Алавес
|3 : 0
|9.11
|20:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
|9.11
|23:00
|
Леганес – Севилья
|1 : 0
|10.11
|16:00
|
Бетис – Сельта
|2 : 2
|10.11
|18:15
|
Мальорка – Атлетико
|0 : 1
|10.11
|20:30
|
Хетафе – Жирона
|0 : 1
|10.11
|20:30
|
Вальядолид – Атлетик
|1 : 1
|10.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|1 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|9
|1
|3