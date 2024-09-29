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Сегодня, 01:27

Флик взял на себя ответственность за поражение «Барселоны» от «Осасуны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ханси Флик.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал поражение от «Осасуны» (2:4) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

«У нас много травмированных игроков, но это не оправдание. Если вы посмотрите на наш состав, то на данный момент, у нас всего три полузащитника и один защитник, который играет на позиции полузащитника. Это нелегко, но мы принимаем это. Нужно смириться с таким поражением. Мы играли не очень хорошо. Я не ожидал такого.

Ламин Ямаль остался в запасе? Если вы хотите возложить на кого-то ответственность за это поражение, то на меня. Это моя вина. Мне пришлось провести ротацию состава, это было необходимо», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне. Каталонская команда продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги — 21 очко. «Осасуна» идет на 5-й строчке — 14 очков.

 
&laquo;Ливерпуль&raquo; вышел на&nbsp;первое место в&nbsp;АПЛ. «Ливерпуль» обошел «Ман Сити», у «Барсы» первое поражение в Испании, «Бавария» не обыграла «Байер» и потеряла Кейна
Футбол
ФК Барселона
ФК Осасуна
Ханс Флик
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1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
7
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
8
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
9
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
10
 Сельта 7 3 0 4 14-14 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
12
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
14
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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Хетафе – Алавес
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Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
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Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 - : -
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Ламин Ямаль

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Вильярреал

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Сельта

 3
И К Ж
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