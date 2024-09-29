Флик взял на себя ответственность за поражение «Барселоны» от «Осасуны»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал поражение от «Осасуны» (2:4) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

«У нас много травмированных игроков, но это не оправдание. Если вы посмотрите на наш состав, то на данный момент, у нас всего три полузащитника и один защитник, который играет на позиции полузащитника. Это нелегко, но мы принимаем это. Нужно смириться с таким поражением. Мы играли не очень хорошо. Я не ожидал такого.

Ламин Ямаль остался в запасе? Если вы хотите возложить на кого-то ответственность за это поражение, то на меня. Это моя вина. Мне пришлось провести ротацию состава, это было необходимо», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне. Каталонская команда продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги — 21 очко. «Осасуна» идет на 5-й строчке — 14 очков.