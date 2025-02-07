Флик: «Количество забитых голов показывает голод, который есть у игроков «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Валенсией» (5:0) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Это очень важная победа для нас. Я доволен командой. Мы с первых минут начали создавать моменты и забивать голы, что позволило нам достичь нашей цели. Количество забитых голов показывает голод, который есть у команды. Приятно видеть, что игроки были сосредоточены на том, чтобы забить больше голов.

Важно, чтобы каждый показывал свою лучшую версию себя. Рад за игроков, рад за Феррана, потому что он сделал хет-трик», — цитирует AS Флика.