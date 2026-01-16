Флик: «За игрой таких команд, как «Расинг», фантастически приятно наблюдать»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Расингом» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Отличная атмосфера была на стадионе. «Расинг» играл очень хорошо. Сегодня «Барселона» добилась хорошего результата. «Расинг» — агрессивная команда, и за ними фантастически приятно наблюдать. У соперника был отличный шанс, но наш вратарь Жоан сделал великолепный сейв», — цитирует Marca Флика.

Соперник «Барселоны» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.