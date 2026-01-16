Флик: «За игрой таких команд, как «Расинг», фантастически приятно наблюдать»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Расингом» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
«Отличная атмосфера была на стадионе. «Расинг» играл очень хорошо. Сегодня «Барселона» добилась хорошего результата. «Расинг» — агрессивная команда, и за ними фантастически приятно наблюдать. У соперника был отличный шанс, но наш вратарь Жоан сделал великолепный сейв», — цитирует Marca Флика.
Соперник «Барселоны» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|20
|16
|1
|3
|54-22
|49
|
2
|Реал
|20
|15
|3
|2
|43-17
|48
|
3
|Атлетико
|20
|12
|5
|3
|35-17
|41
|
4
|Вильярреал
|19
|13
|2
|4
|37-19
|41
|
5
|Эспаньол
|20
|10
|4
|6
|23-22
|34
|
6
|Бетис
|20
|8
|8
|4
|33-25
|32
|
7
|Сельта
|20
|8
|8
|4
|28-20
|32
|
8
|Эльче
|20
|5
|9
|6
|27-26
|24
|
9
|Р. Сосьедад
|20
|6
|6
|8
|26-28
|24
|
10
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|20-34
|24
|
11
|Атлетик
|20
|7
|3
|10
|19-28
|24
|
12
|Осасуна
|20
|6
|4
|10
|21-24
|22
|
13
|Р. Вальекано
|20
|5
|7
|8
|16-25
|22
|
14
|Мальорка
|20
|5
|6
|9
|24-30
|21
|
15
|Хетафе
|20
|6
|3
|11
|15-26
|21
|
16
|Севилья
|20
|6
|3
|11
|26-32
|21
|
17
|Валенсия
|20
|4
|8
|8
|19-31
|20
|
18
|Алавес
|20
|5
|4
|11
|16-25
|19
|
19
|Леванте
|19
|3
|5
|11
|21-32
|14
|
20
|Овьедо
|20
|2
|7
|11
|11-31
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.01
|23:00
|Эспаньол – Жирона
|0 : 2
|17.01
|16:00
|Реал – Леванте
|2 : 0
|17.01
|18:15
|Мальорка – Атлетик
|3 : 2
|17.01
|20:30
|Осасуна – Овьедо
|3 : 2
|17.01
|23:00
|Бетис – Вильярреал
|2 : 0
|18.01
|16:00
|Хетафе – Валенсия
|0 : 1
|18.01
|18:15
|Атлетико – Алавес
|1 : 0
|18.01
|20:30
|Сельта – Р. Вальекано
|3 : 0
|18.01
|23:00
|Р. Сосьедад – Барселона
|2 : 1
|19.01
|23:00
|Эльче – Севилья
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|19
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|11
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Луис Милья
Хетафе
|7
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|16
|2
|3
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|19
|1
|7
|
|
Даниэль Вивиан
Атлетик
|18
|1
|6
Новости