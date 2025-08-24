Флик: «Нужно проанализировать матч и найти пути улучшения игры — таков подход «Барселоны» в этом сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Леганесом» (3:2) в матче 2-го тура чемпионата Испании.

«В первом тайме мы пытались просто забить гол, а после перерыва немного изменили тактику, и это сработало. Первый забитый гол очень помог и добавил уверенности. Мы старались улучшить свою игру и боролись до конца, и я верю, что эта победа поможет нам в следующем матче. Нам нужно проанализировать произошедшее и найти пути улучшения — таков наш подход в этом сезоне», — приводит пресс-служба клуба слова Флика.

«Барселона» набрала 6 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. «Леванте» идет на 18-й строчке — 0 очков.