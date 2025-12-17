Флик: «Тер Штеген — капитан и очень важен для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Гвадалахарой» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Играть в Кубке непросто, но в конечном итоге самое важное — это настрой и менталитет, и что мы и продемонстрировали. Тер Штеген — капитан и очень важен для команды. Сегодня у него была возможность сыграть, и я предоставил ему ее в таком соревновании, как Кубок Испании. Я уважаю его. Это был еще один шаг в его возвращении.

Матчи против таких команд, как «Гвадалахара», всегда непростые. Настрой на поле — залог победы. Обе команды его продемонстрировали, и победа досталась нам», — цитирует AS Флика.