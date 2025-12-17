Флик: «Тер Штеген — капитан и очень важен для «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Гвадалахарой» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.
«Играть в Кубке непросто, но в конечном итоге самое важное — это настрой и менталитет, и что мы и продемонстрировали. Тер Штеген — капитан и очень важен для команды. Сегодня у него была возможность сыграть, и я предоставил ему ее в таком соревновании, как Кубок Испании. Я уважаю его. Это был еще один шаг в его возвращении.
Матчи против таких команд, как «Гвадалахара», всегда непростые. Настрой на поле — залог победы. Обе команды его продемонстрировали, и победа досталась нам», — цитирует AS Флика.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|29
|24
|1
|4
|78-28
|73
|
2
|Реал
|29
|22
|3
|4
|63-26
|69
|
3
|Вильярреал
|29
|18
|4
|7
|54-34
|58
|
4
|Атлетико
|29
|17
|6
|6
|49-28
|57
|
5
|Бетис
|29
|11
|11
|7
|44-37
|44
|
6
|Сельта
|29
|10
|11
|8
|41-35
|41
|
7
|Р. Сосьедад
|29
|10
|8
|11
|44-45
|38
|
8
|Хетафе
|29
|11
|5
|13
|25-31
|38
|
9
|Атлетик
|29
|11
|5
|13
|32-41
|38
|
10
|Эспаньол
|29
|10
|7
|12
|36-44
|37
|
11
|Осасуна
|29
|10
|7
|12
|34-35
|37
|
12
|Валенсия
|29
|9
|8
|12
|32-42
|35
|
13
|Жирона
|29
|8
|10
|11
|31-44
|34
|
14
|Р. Вальекано
|29
|7
|11
|11
|28-35
|32
|
15
|Севилья
|29
|8
|7
|14
|37-49
|31
|
16
|Алавес
|29
|8
|7
|14
|30-41
|31
|
17
|Эльче
|29
|6
|11
|12
|38-46
|29
|
18
|Мальорка
|29
|7
|7
|15
|34-47
|28
|
19
|Леванте
|29
|6
|8
|15
|34-48
|26
|
20
|Овьедо
|29
|4
|9
|16
|20-48
|21
Результаты / календарь
|5.04
|00:00
|Алавес – Осасуна
|- : -
|5.04
|00:00
|Атлетико – Барселона
|- : -
|5.04
|00:00
|Бетис – Эспаньол
|- : -
|5.04
|00:00
|Хетафе – Атлетик
|- : -
|5.04
|00:00
|Жирона – Вильярреал
|- : -
|5.04
|00:00
|Мальорка – Реал
|- : -
|5.04
|00:00
|Овьедо – Севилья
|- : -
|5.04
|00:00
|Р. Вальекано – Эльче
|- : -
|5.04
|00:00
|Р. Сосьедад – Леванте
|- : -
|5.04
|00:00
|Валенсия – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|23
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|18
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|14
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Луис Милья
Хетафе
|9
|
|
Арда Гюлер
Реал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|21
|2
|5
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|25
|2
|3
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|18
|1
|4
