17 декабря 2025, 02:56

Флик: «Тер Штеген — капитан и очень важен для «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ханси Флик.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Гвадалахарой» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Играть в Кубке непросто, но в конечном итоге самое важное — это настрой и менталитет, и что мы и продемонстрировали. Тер Штеген — капитан и очень важен для команды. Сегодня у него была возможность сыграть, и я предоставил ему ее в таком соревновании, как Кубок Испании. Я уважаю его. Это был еще один шаг в его возвращении.

Матчи против таких команд, как «Гвадалахара», всегда непростые. Настрой на поле — залог победы. Обе команды его продемонстрировали, и победа досталась нам», — цитирует AS Флика.

«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 24 1 4 78-28 73
2
 Реал 29 22 3 4 63-26 69
3
 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4
 Атлетико 29 17 6 6 49-28 57
5
 Бетис 29 11 11 7 44-37 44
6
 Сельта 29 10 11 8 41-35 41
7
 Р. Сосьедад 29 10 8 11 44-45 38
8
 Хетафе 29 11 5 13 25-31 38
9
 Атлетик 29 11 5 13 32-41 38
10
 Эспаньол 29 10 7 12 36-44 37
11
 Осасуна 29 10 7 12 34-35 37
12
 Валенсия 29 9 8 12 32-42 35
13
 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
14
 Р. Вальекано 29 7 11 11 28-35 32
15
 Севилья 29 8 7 14 37-49 31
16
 Алавес 29 8 7 14 30-41 31
17
 Эльче 29 6 11 12 38-46 29
18
 Мальорка 29 7 7 15 34-47 28
19
 Леванте 29 6 8 15 34-48 26
20
 Овьедо 29 4 9 16 20-48 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.04 00:00 Алавес – Осасуна - : -
5.04 00:00 Атлетико – Барселона - : -
5.04 00:00 Бетис – Эспаньол - : -
5.04 00:00 Хетафе – Атлетик - : -
5.04 00:00 Жирона – Вильярреал - : -
5.04 00:00 Мальорка – Реал - : -
5.04 00:00 Овьедо – Севилья - : -
5.04 00:00 Р. Вальекано – Эльче - : -
5.04 00:00 Р. Сосьедад – Леванте - : -
5.04 00:00 Валенсия – Сельта - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 23
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 18
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 14
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 9
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 9
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 8
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 21 2 5
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 25 2 3
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 18 1 4
Вся статистика

