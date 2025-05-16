Флик: «Вторая часть сезона была невероятной для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Эспаньолом» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«Эспаньол» очень хорошо защищался, они были очень опасны. Сейчас я очень счастлив. Думаю, что вторая часть сезона была невероятной, мы не проиграли ни одной игры. Я поздравляю команду, клуб и болельщиков. Это было невероятно. Всегда важно быть сильными морально. То, что мы тренировали после зимнего перерыва, помогло нам. Также победа в Суперкубке придала нам уверенности. Игроки достигли своего наивысшего уровня», — цитирует Football Espana Флика.

«Барселона» за 2 тура до конца сезона стала недосягаема для «Реала». У каталонцев 85 очков в турнирной таблице, а у идущего на второй строчке мадридского клуба — 78 очков.