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Флик: «Здорово видеть, как в полузащите «Барселоны» играют игроки академии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Бетисом» (5:1) в матче 1/8 финала Кубка Испании. Жеребьевка четвертьфинала состоится в понедельник.

«Было здорово увидеть такое выступление команды. Расстояние между линиями было идеальным, и мы контролировали мяч. Здорово видеть, как только игроки академии играют в полузащите.

Ямаль в отличной форме, но мы должны заботиться о нем. Он блестящий игрок. Педри — фантастический игрок для полузащиты.

Болельщики поддерживали нас, и между игроками и трибунами есть отличная связь. Это действительно приятно видеть. Мы идем шаг за шагом, и теперь хотим победить «Хетафе», — приводит пресс-служба клуба слова Флика.

Леандро Троссар бьет по&nbsp;воротам &laquo;Тоттенхэма&raquo;. «Барса» дала огня в Кубке Испании, «Арсенал» выиграл дерби, «ПСЖ» устроил нервотрепку с клубом пятого дивизиона
Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
9
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
10
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 - : -
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Леганес – Атлетико
 - : -
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 - : -
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 - : -
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
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Валенсия – Р. Сосьедад
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