Флик: «Горжусь игроками «Барселоны», но разочарован»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

«Я разочарован, потому что у нас было много шансов забить больше голов. Тем не менее мы провели отличную игру. Я горжусь своими игроками, но разочарован. Они выложились на поле на все сто и были великолепны. После матча, конечно, обидно, что мы не вышли в финал, но мы должны гордиться тем, что болельщики увидели. Игроки сделали все, что могли», — цитирует BeIN Sports Флика.

Мадридская команда выиграла первый матч со счетом 4:0, поэтому по сумме двух встреч вышла в финал, где встретится с победителем пары «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1).

Кубок Испании. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Камп Ноу (Барселона)

