Флик: «Горжусь игроками «Барселоны», но разочарован»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в ответном матче полуфинала Кубка Испании.
«Я разочарован, потому что у нас было много шансов забить больше голов. Тем не менее мы провели отличную игру. Я горжусь своими игроками, но разочарован. Они выложились на поле на все сто и были великолепны. После матча, конечно, обидно, что мы не вышли в финал, но мы должны гордиться тем, что болельщики увидели. Игроки сделали все, что могли», — цитирует BeIN Sports Флика.
Мадридская команда выиграла первый матч со счетом 4:0, поэтому по сумме двух встреч вышла в финал, где встретится с победителем пары «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|26
|21
|1
|4
|71-26
|64
|
2
|Реал
|26
|19
|3
|4
|54-22
|60
|
3
|Атлетико
|26
|15
|6
|5
|43-23
|51
|
4
|Вильярреал
|26
|16
|3
|7
|48-31
|51
|
5
|Бетис
|26
|11
|10
|5
|42-32
|43
|
6
|Сельта
|26
|10
|10
|6
|36-28
|40
|
7
|Эспаньол
|26
|10
|6
|10
|33-39
|36
|
8
|Р. Сосьедад
|26
|9
|8
|9
|38-38
|35
|
9
|Атлетик
|26
|10
|5
|11
|30-36
|35
|
10
|Осасуна
|26
|9
|6
|11
|30-30
|33
|
11
|Хетафе
|26
|9
|5
|12
|21-29
|32
|
12
|Севилья
|26
|8
|6
|12
|34-41
|30
|
13
|Р. Вальекано
|26
|7
|9
|10
|26-32
|30
|
14
|Жирона
|26
|7
|9
|10
|27-42
|30
|
15
|Валенсия
|26
|7
|8
|11
|27-39
|29
|
16
|Алавес
|26
|7
|6
|13
|23-34
|27
|
17
|Эльче
|26
|5
|11
|10
|34-39
|26
|
18
|Мальорка
|26
|6
|6
|14
|29-42
|24
|
19
|Леванте
|26
|5
|6
|15
|28-44
|21
|
20
|Овьедо
|26
|3
|8
|15
|16-43
|17
|6.03
|23:00
|Сельта – Реал
|- : -
|7.03
|16:00
|Осасуна – Мальорка
|- : -
|7.03
|18:15
|Леванте – Жирона
|- : -
|7.03
|20:30
|Атлетико – Р. Сосьедад
|- : -
|7.03
|23:00
|Атлетик – Барселона
|- : -
|8.03
|16:00
|Вильярреал – Эльче
|- : -
|8.03
|18:15
|Хетафе – Бетис
|- : -
|8.03
|20:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|8.03
|23:00
|Валенсия – Алавес
|- : -
|9.03
|23:00
|Эспаньол – Овьедо
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|23
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|16
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|13
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Луис Милья
Хетафе
|8
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|19
|2
|4
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|22
|2
|3
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|24
|1
|8