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Сегодня, 03:13

Флик: «Сейчас Педри играет на топ-уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Мальоркой» (1:0) в 33-м туре ла лиги оценил игру полузащитника Педри.

«Сейчас Педри играет на топ-уровне. И не только, когда наша команда с мячом, но и в обороне. Это касается не только его, но и Ольмо. Мы рады иметь таких игроков в составе. Также важно, что новые игроки быстро находят общий язык с одноклубниками, и это приятно видеть», — цитирует Football Espana Флика.

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в турнирной таблице до семи очков. Хотя у мадридской команды матч в запаче — против «Хетафе» в среду.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Мальорка
Ханс Флик
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 32 21 6 5 65-31 69
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 32 15 12 5 49-26 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 32 7 10 15 34-46 31
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 1 : 1
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 1 : 0
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 - : -
24.04 20:00
Леганес – Жирона
 - : -
24.04 20:00
Осасуна – Севилья
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 - : -
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Бетис – Вальядолид
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 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
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Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
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Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
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Хетафе

 30 1 5
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