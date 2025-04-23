Флик: «Сейчас Педри играет на топ-уровне»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Мальоркой» (1:0) в 33-м туре ла лиги оценил игру полузащитника Педри.
«Сейчас Педри играет на топ-уровне. И не только, когда наша команда с мячом, но и в обороне. Это касается не только его, но и Ольмо. Мы рады иметь таких игроков в составе. Также важно, что новые игроки быстро находят общий язык с одноклубниками, и это приятно видеть», — цитирует Football Espana Флика.
«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в турнирной таблице до семи очков. Хотя у мадридской команды матч в запаче — против «Хетафе» в среду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|32
|21
|6
|5
|65-31
|69
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|32
|15
|12
|5
|49-26
|57
|
5
|Вильярреал
|31
|14
|10
|7
|55-42
|52
|
6
|Бетис
|32
|14
|9
|9
|45-40
|51
|
7
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
8
|Сельта
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|
9
|Р. Сосьедад
|32
|12
|6
|14
|32-36
|42
|
10
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
11
|Осасуна
|32
|9
|14
|9
|39-46
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|
16
|Жирона
|32
|9
|7
|16
|39-51
|34
|
17
|Лас-Пальмас
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|
18
|Алавес
|32
|7
|10
|15
|34-46
|31
|
19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|
20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.04
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|1 : 1
|22.04
|22:30
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|- : -
|23.04
|20:00
|
Сельта – Вильярреал
|- : -
|23.04
|22:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|- : -
|23.04
|22:30
|
Хетафе – Реал
|- : -
|24.04
|20:00
|
Леганес – Жирона
|- : -
|24.04
|20:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|24.04
|22:30
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|24.04
|22:30
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|26
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5
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