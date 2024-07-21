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Сегодня, 07:45

Флик: «Барселоне» нужен футболист, умеющий выигрывать матчи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик рассказал, какого игрока не хватает команде.

«У меня очень хорошие отношения с Деку (спортивный директор), он работает превосходно, и я этому рад. Мы хотим сделать более качественную команду – для меня это главное. Когда вижу наших игроков, в том числе молодых, иногда думаю, что нам нужен футболист, умеющий выигрывать матчи. Но у нас также есть хорошие молодые игроки, которым мы должны помочь, чтобы они здесь росли – это наша работа и часть философии «Барсы», – приводит слова Флика Mundo Deportivo.

29 мая «Барселона» объявила о подписании контракта с Фликом до конца сезона-2025/26. Ранее 59-летний тренер возглавлял «Баварию» и сборную Германии.

 
Венсан Компани, Ханс-Дитер Флик, Антонио Конте. Флик — в «Барселоне», Конте — в «Наполи». Карусель тренеров в европейских клубах

 

Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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