Флик: «Барселоне» нужен футболист, умеющий выигрывать матчи»
Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик рассказал, какого игрока не хватает команде.
«У меня очень хорошие отношения с Деку (спортивный директор), он работает превосходно, и я этому рад. Мы хотим сделать более качественную команду – для меня это главное. Когда вижу наших игроков, в том числе молодых, иногда думаю, что нам нужен футболист, умеющий выигрывать матчи. Но у нас также есть хорошие молодые игроки, которым мы должны помочь, чтобы они здесь росли – это наша работа и часть философии «Барсы», – приводит слова Флика Mundo Deportivo.
29 мая «Барселона» объявила о подписании контракта с Фликом до конца сезона-2025/26. Ранее 59-летний тренер возглавлял «Баварию» и сборную Германии.
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|Барселона
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
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|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
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|0
|
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|0
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8
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9
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|0
|0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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