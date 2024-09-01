Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 04:16

Флик — о крупной победе над «Вальядолидом»: «Барса» с первых минут играла так, как мы хотели»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал крупную победу над «Вальядолидом» (7:0) в матче 4-го тура ла лиги.

«Самое лучшее в матче — это то, что команда с первых минут играла так, как мы хотели. Они сделали все очень хорошо, играли на 100 процентов с того момента, как судья дал свисток. Мы оказывали на соперника сильное давление. Мы провели четвертую игру, и нашей целью было выиграть все матчи до перерыва. Я очень рад реакции болельщиков и команды», — приводит слова Флика AS.

«Барселона» набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице ла лиги. 15 сентября команда Флика сыграет с «Жироной».

 
Ламин Ямаль и&nbsp;Рафинья празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Вальядолида&raquo;. Ямаль превосходит график Месси, Лукаку забил полевому игроку, «Байер» все-таки проиграл в бундеслиге

 

Источник: AS
ФК Барселона
ФК Вальядолид
Ханс Флик
0
Читайте также
В московских школах изменят формат линеек к 1 сентября
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
3
 Вильярреал 4 2 2 0 9-7 8
4
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
5
 Мальорка 4 1 2 1 2-2 5
6
 Реал 3 1 2 0 5-2 5
7
 Леганес 4 1 2 1 3-3 5
8
 Жирона 3 1 1 1 5-4 4
9
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
10
 Эспаньол 4 1 1 2 2-3 4
11
 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
13
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
14
 Осасуна 3 1 1 1 2-5 4
15
 Р. Сосьедад 3 1 0 2 3-4 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 4-5 2
17
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
18
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
19
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
20
 Валенсия 4 0 1 3 3-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.08 18:00
Барселона – Вальядолид
 7 : 0
31.08 20:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
31.08 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 2 : 1
31.08 22:30
Леганес – Мальорка
 0 : 1
31.08 22:30
Валенсия – Вильярреал
 1 : 1
1.09 18:00
Алавес – Лас-Пальмас
 - : -
1.09 18:00
Осасуна – Сельта
 - : -
1.09 20:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
1.09 20:00
Севилья – Жирона
 - : -
1.09 22:30
Реал – Бетис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Рафинья

Рафинья

Барселона

 3
Дани Ольмо

Дани Ольмо

Барселона

 2
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 4
Оливер Макберни

Оливер Макберни

Лас-Пальмас

 2
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 2
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 2 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости