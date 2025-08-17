Флик — о 3:0 с «Мальоркой»: «Мне не понравился матч»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Мальоркой» (3:0) в гостевом матче первого тура ла лиги сезона-2025/26.

«Мне не понравился матч. Это три важных очка, но мне это не понравилось. После того, как мы повели со счетом 2:0 и «Мальорка» получила две красные карточки, я думаю, что команда сыграла на 50 процентов, и мне это не понравилось. Мы можем играть лучше.

Я поговорю с ними. Мне не нравится, когда они расслабляются. Мы должны были контролировать мяч и игру. Мы должны забивать больше.

Играть на 50 или 60 процентов против девяти игроков невозможно. Мы должны играть быстрее. Нам нужно совершенствоваться в определенных областях. Я говорю команде, что мы должны играть до тех пор, пока судья не остановит матч. Это решение судьи, и мы должны его принять», — сказал 60-летний немецкий специалист на пресс-конференции.

В игре с «Мальоркой» голами в составе «Барселоны» отметились Рафинья (на 7-й минуте), Ферран Торрес (на 23-й) и Ламин Ямаль (на 90+4-й).