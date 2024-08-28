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Сегодня, 04:07

Флик: «Дани Ольмо сделал разницу во втором тайме с «Райо Вальекано»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ханс-Дитер Флик.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

«Первые минуты игры прошли не так, как мы хотели. Не было давления, и мы плохо обращались с мячом. Во втором тайме «Барселона» была намного лучше. Думаю, три очка — это справедливый результат. Во втором тайме мы хорошо контролировали мяч, и причина в том, что Дани Ольмо был на поле. Он очень хорошо действует с мячом и в прессинге без мяча. Он сделал разницу во втором тайме.

Мы проанализируем весь матч перед субботней игрой. Сейчас у нас 9 очков из 9, но работа еще не завершена. Сегодня нам нужно улучшать игру в первом тайме", — цитирует Jijantes FC Флика.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» идет на 8-й строчке — 4 очка.
Иниго Мартинес радуется голу Педри. Гол Ольмо принес «Барселоне» победу над «Райо Вальекано»
Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
Ханс Флик
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Гол Ольмо принес «Барселоне» победу над «Райо Вальекано»
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
5
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
12
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
13
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
14
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
15
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
16
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
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 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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Р. Вальекано – Барселона
 1 : 2
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Бетис – Хетафе
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