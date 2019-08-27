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Хамес выбыл на три недели

07:26
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму в матче второго тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1). У него диагностировано повреждение мышцы голени, сообщается на официальном сайте клуба. По информации AS, восстановление займет три недели. Ранее сообщалось о возможном уходе колумбийца из команды.

Последние два сезона 28-летний Родригес провел на правах аренды в «Баварии». За мюнхенцев он в общей сложности отыграл 67 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.

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