Хамес выбыл на три недели

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму в матче второго тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1). У него диагностировано повреждение мышцы голени, сообщается на официальном сайте клуба. По информации AS, восстановление займет три недели. Ранее сообщалось о возможном уходе колумбийца из команды.

Последние два сезона 28-летний Родригес провел на правах аренды в «Баварии». За мюнхенцев он в общей сложности отыграл 67 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица