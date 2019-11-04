Хамес сообщил о рождении сына. Пресса утверждает, что ребенка выносила суррогатная мать
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес стал отцом. В своем Instagram он написал, что у него родился сын. Футболист назвал мальчика Самуэлем.
— Здравствуйте, я хочу поделиться с вами огромной радостью, — написал колумбиец. — Сегодня бог позволил мне снова стать отцом, чествуя приход Самуэля в нашу семью. Мы счастливы пережить этот чудесный момент. Заранее большое спасибо за вашу доброту, уважение и благоразумие.
Hola, quiero compartir con ustedes una inmensa alegr?a. Hoy Dios me permite ser padre nuevamente honr?ndonos con la llegada de Samuel a nuestra familia. Estamos felices en casa viviendo este maravilloso momento. De antemano a ustedes muchas gracias por su amabilidad, respeto y prudencia.
По сообщению нескольких источников, ребенок родился от суррогатной матери, а не от его нынешней девушки Шеннон де Лимы. Ранее он расстался с бывшей супругой Даниэлой Оспиной, коротая шесть лет назад родила ему дочь Саломе. Указано, что футболист, тоскуя по девочке, которая живет с мамой, решил вновь стать отцом и воспользовался услугой суррогатной матери.
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