Хамес сообщил о рождении сына. Пресса утверждает, что ребенка выносила суррогатная мать

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес стал отцом. В своем Instagram он написал, что у него родился сын. Футболист назвал мальчика Самуэлем.

— Здравствуйте, я хочу поделиться с вами огромной радостью, — написал колумбиец. — Сегодня бог позволил мне снова стать отцом, чествуя приход Самуэля в нашу семью. Мы счастливы пережить этот чудесный момент. Заранее большое спасибо за вашу доброту, уважение и благоразумие.

По сообщению нескольких источников, ребенок родился от суррогатной матери, а не от его нынешней девушки Шеннон де Лимы. Ранее он расстался с бывшей супругой Даниэлой Оспиной, коротая шесть лет назад родила ему дочь Саломе. Указано, что футболист, тоскуя по девочке, которая живет с мамой, решил вновь стать отцом и воспользовался услугой суррогатной матери.

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