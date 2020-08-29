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Хамес согласовал условия контракта с «Эвертоном»

13:20
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес согласовал условия личного контракта с «Эвертоном». 29-летний будет получать в стане «ирисок» 4,5 миллиона евро в год, сообщает El Mundo Deportivo.

Хамес пошл на почти двукратное понижение заработной платы, чтобы вновь поработать под руководством главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти, с которым он сотрудничал в «Реале» и «Барселоне».

В сезоне-2019/20 Хамес провел за «Реал» 14 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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