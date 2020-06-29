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Хамес Родригес: «Я в «Реале» из-за обстоятельств»

29 июня 2020, 04:42
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес рассказал, что перед началом сезона хотел уйти из команды. В текущем сезоне на его счету гол и результативная передача в 14 матчах.

— Не буду называть клуб, но у меня была возможность перейти в отличную команду, — цитирует Хамеса The Locker Room. — Знал, что не буду играть здесь постоянно. Мне не позволили уйти в силу различных причин. Я здесь из-за обстоятельств, а не потому, что захотел. Знал, что не получу много времени.

Надеюсь, что в будущем смогу играть больше. Знаю, что у меня есть талант и необходимый уровень. При упорной работе это возможно.

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