Хамес Родригес рассказал, что хотел покинуть «Реал», но клуб не отпустил его

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес заявил, что был нацелен покинуть команду, но клуб не дал ему это сделать ранее.

— Не играть — это разочарование. Я знаю, что у меня есть все, чтобы стабильно играть, но из-за определенных людей я не могу этого сделать, — цитирует колумбийца Marca со ссылкой на Realeza del Futbol Latino. — Если бы я был плохим игроком, я бы принял это, но я человек, который хочет побеждать и всегда играть.

Когда вы видите, что у вас нет тех же возможностей, что и у ваших товарищей по команде, это сложно. Я хотел уйти, но клуб не позволил мне.

В сезоне-2019/20 Родригес провел за «Реал» 14 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего игрока в 32 миллиона евро.