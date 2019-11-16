Полузащитник сборной Колумбии и «Реала» Хамес Родригес пропустит три недели, сообщает AS. Обследование выявило у хавбека повреждение связок колена, которое менее серьезно, чем предполагалось. В ближайшее время Родригес пройдет углубленный осмотр в Майами.

Это не первая травма полузащитника в нынешнем сезоне. Родригес в текущем сезоне провел девять матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу во всех турнирах.