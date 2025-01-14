Хамес Родригес подписал контракт с мексиканским «Леоном»

Вингер «Райо Вальекано» Хамес Родригес подписал контракт с мексиканским «Леоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним колумбийцем рассчитано до конца 2025 года. Футболист перешел в мексиканский клуб в качестве свободного агента. Ранее в «Леон» перешел экс-игрок «Зенита» Эмилиано Ригони.

В текущем сезоне Хамес провел 7 матчей за «Райо Вальекано», в которых отметился результативной передачей.